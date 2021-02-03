Кремль осудил закрытие трех оппозиционных каналов на Украине

В Кремле осудили введенные украинскими властями санкции против трех оппозиционных телеканалов. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение не соответствует международным нормам СМИ.

«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти. Безусловно, подобное решение властей по ограничению работы СМИ — это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание и таким организациям, как ОБСЕ, и другим международным организациям», — процитировало РИА «Новости» Дмитрий Песков.

Он отметил, что Зеленский таким решением нарушил международные нормы и стандарты, а также общее понимание свободы СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на пять лет против украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти и на них чаще всего выступали депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что финансирование этих телеканалов из России подтверждено.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента президента Владимира Зеленского после решения закрыть телеканалы.