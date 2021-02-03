Свобода слова по-украински. Зеленский запретил оппозиционные телеканалы, но они нашли другой путь

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда телеканалов, а также народного депутата Тараса Козака. Демарш уже окрестили проявлением жесткой цензуры, а президенту пригрозили импичментом.

В телевизор в числе прочих перестали пускать «112», ZIK, NewsOne. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты иностранной пропаганды на Украине. Закрытие телеканалов он объяснил эффективным противодействием фейкам и чужеродной пропаганде.

При этом советник открестился от нарушений свободы: по его мнению, попавшие под санкции телеканалы «уже не работают так, как должно быть с обычными телевизионными вещателями». Действительно, это не первое противостояние с властью — нацсовет не раз назначал телеканалам выездные внеплановые проверки, СБУ и прокуратура пытались арестовать имущество и корпоративные права «112».

Украинский юрист Андрей Портнов отметил, что подобные меры незаконны как по отношению к народному депутату Козаку, так и по отношению к телеканалам. По закону «О санкциях» они могут применяться в отношении иностранного государства, иностранцев и лиц без гражданства, а также в отношении субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность, согласно приговору суда.

Для защиты своих прав каналы намерены обратиться в Верховный суд Украины.

Хотя владельцем запрещенных телеканалов считается опальный депутат партии партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, фактическим их хозяином называют олигарха Виктора Медведчука, одного из создателей и председателя политсовета упомянутой партии.

«Окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, сделали из него инструмент властного беспредела, убеждая президента в его исключительности и праве принимать противозаконные решения», — заявил Медведчук.

Американский след

С нардепом согласен и украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Оппозиционные каналы имеют серьезную репутацию и критикуют позицию власти по принципиальным вопросам, например внешнего управления. Это сильно не нравилось американскому посольству, и оно даже высказывалось на этот счет», — сказал политолог в беседе с «360».

Погребинский также отметил, что после победы Демократической партии в США манера затыкать рот всем несогласным неизбежно должна была перекинуться и на Украину. Например, после визита в Киев советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона власти расторгли сделку с крупным китайским инвестором, который купил акции «Мотор Сич».

По мнению политолога, власть сильно беспокоит усиление — это показывает опросы общественного мнения — позиций партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В рейтингах ОПЗЖ находится на первом месте, в то время как «Слуги» президента дотянулись только до четвертой позиции.

«Тут нельзя говорить о борьбе олигархов и власти. Они же не закрывают каналы олигарха Порошенко или олигарха Ахметова. Просто хотят запугать», — высказал уверенность Михаил Погребинский.

Он также предположил, что дальнейшая политика президента может не исключить репрессий по отношении к оппозиции, которую на Украине называют пророссийской.

Телевизор без телевидения

Между тем изгнанные из сетки вещания каналы нашли место на интернет-площадке: на YouTube вполне доступны их прямые трансляции. Это подтвердили руководитель NewsOne Юрий Буряк и генеральный продюсер телеканала «112» Артем Марчевский.

«Мы продолжаем вещать на YouTube — интернет пока еще не подконтролен этим идиотам, и остается для нас пока единственной доступной площадкой», — сказал генеральный продюсер.

Стоит отметить, что Медведчук, как и многие его соратники по партии, не говоря уже о лидере Вадиме Рабиновиче, — опытные игроки, с большим стажем работы в любых политических условиях. Их не берут люстрации и санкции, они мастерски гнутся, но не ломаются под ветрами любых перемен. Поэтому у властей Украины крайне мало шансов изгнать их с политической арены.