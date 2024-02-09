Мир 09 февраля 2024, 13:03 Кремль не увидел связи между отставкой Залужного и ходом СВО Пресс-секретарь Песков заявил, что отставка Залужного не скажется на ходе СВО IMAGO/ABACA/globallookpress

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Смена главнокомандующего Вооруженных сил Украины не скажется на проведении спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал отставку генерала Валерия Залужного и его соратников, сообщили «Известия».

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход СВО. Она будет продолжаться до достижения целей», — сказал он.

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Указ об отставке Валерия Залужного с поста главкома и назначении на эту должность генерала Александра Сырского, бывшего командующего сухопутными войсками, опубликовали 8 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его за службу и анонсировал дальнейшее обновление руководящего состава ВСУ. Местные СМИ сообщали о возможной отставке начальника Генштаба Сергея Шапталы.

Нового главкома ВСУ Александра Сырского прозвали в армии «мясником», а журналисты нашли его сына в Австралии. Политолог Дмитрий Журавлев заявил «360», что генералу не позволят стать таким же популярным, как его предшественник.