Эксклюзив 09 февраля 2024, 12:39 «Надо искать виноватых». Сырскому не позволят стать таким популярным, как Залужный Политолог Журавлев: Сырского поливают грязью для его непопулярности у народа Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский крайне непопулярен среди военнослужащих. Еще до назначения главкомом он успел заслужить дурную репутацию: его называют «мясником» и «генералом 200». Политолог, научный руководитель в Институте региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», что у президента Украины Владимира Зеленского было мало вариантов, поэтому он уволил Валерия Залужного.

Политолог объяснил, что если бы Зеленский оставил Залужного, то на посту президента его, с большой вероятностью, скоро бы не было. Сделать новым главкомом нужно было либо Сырского, либо начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

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«Если бы Зеленский назначил Буданова, то у него была бы нестыковка этажом ниже. Буданов для военных человек не очень авторитетный, а назначив Сырского, он создал себе второе издание Залужного», — пояснил политолог.

Хитрый план украинского руководства

Но только украинские власти сами не против полить Сырского грязью, чтобы он не был конкурентом в будущем.

«Все клички, которые, наверное, соответствуют действительности — это лишние средства убедить население страны и армию в том, что Сырский это не тот, кто может сменить Зеленского. [Конфликт] проигрывается, и надо искать, кто виноват: политическое руководство или военное», — пояснил Журавлев.

Собеседник издания предположил, что в итоге всю вину свалят на Зеленского, но пока еще не пришло время. Бунты на Украине, по мнению Журавлева, начинаются не когда власть принимает неприятные для народа решения, а когда демонстрирует свою слабость.

«Если бы сейчас Зеленский дал указ о снятии Залужного, а Залужный дал приказ об аресте Зеленского — после этого были бы бунты. А сейчас страшно бунтовать, никто в первом ряду оказаться не желает. Те, кто пойдут первыми, погибнут, а погибать не хочется», — заключил политолог.

Новый главком ВСУ Александр Сырский являлся советским и русским офицером, но встал на сторону предателей. Как заявил ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, биография украинского военачальника вызывает чувство ненависти и отвращения.