Мир 05 февраля 2024, 15:04 Вслед за главкомом на Украине уволят начальника Генштаба ВСУ «Украинская правда»: Зеленский уволит начальника генштаба ВСУ Шапталу Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Кадровые перестановки в военном руководстве Украины не ограничатся отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного. Вслед за ним уволят начальника Генштаба Сергея Шапталу и других руководителей, сообщили источники «Украинской правды».

«Президент Владимир Зеленский размышляет о том, чтобы заменить не только главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, но и начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу», — сказал инсайдер.

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По его сведениям, отставка произойдет в течение ближайшей недели. Он заявил, что увольнение Валерия Залужного и Сергея Шапталы — вопрос решенный. Источник заявил, что руководство рассматривало и другие перестановки.

Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что размышлял над отставкой главкома ВСУ. Он заявил, что нужна перезагрузка. «Известия» сообщили, что США опровергли вмешательство в кадровые вопросы на Украине. Советник президента Джейк Салливан сказал, что это прерогатива местного правительства.