Кот Ларри «рассказал», что король попросил его стать премьером Британии | 360°

Мир 20 октября 2022, 17:54 Кот Ларри «рассказал», что король попросил его стать премьером Британии Отставку Трасс с поста премьера прокомментировали в Twitter-аккаунте кота Ларри

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Главный мышелов британского правительства кот Ларри «рассказал» в своем Twitter-аккаунте, что король Карл III попросил его стать новым премьером Британии. Котик пережил уже четвертого премьер-министра Соединенного Королевства.

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго», — гласит сообщение, появившееся на странице кота.

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Перед этим он «сообщал», что Трасс покинет резиденцию на Даунинг-стрит, когда ее удастся успокоить и «достать из-под стола», написали «Известия».

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Ларри нередко «комментирует» политические события в своей стране. Ранее он призывал к отставке Бориса Джонсона, потом давал советы Лиз Трасс.

Трасс заявила о своей отставке сегодня. Ее правление длилось 44 дня и стало самым коротким за историю Британии. Политика премьера оказалась неэффективной и портила имидж британского правительства, отметила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в беседе с RT. Политолог Алексей Мартынов заявил «360», что Трасс не справилась «абсолютно ни с чем». Аналитик Данила Гуреев добавил, что следующий премьер Британии вряд ли будет намного лучше: в политической элите страны большая нехватка кадров.