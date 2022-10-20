Британии нужен сильный премьер. Но следующий будет не лучше Трасс | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 16:47 Британии нужен сильный премьер. Но следующий будет не лучше Трасс Аналитик Гуреев: следующий премьер Британии будет не лучше Трасс unsplash

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Великобритания нуждается в сильном премьер-министре, но такого человека в политической элите страны нет и, вероятно, не будет. Вялотекущий кризис продолжится и после ухода Лиз Трасс, отметил в беседе с «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

По его словам, Трасс уже была неким компромиссом: ее выбрали только из-за «покорности».

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«После того как Бориса Джонсона выкинули, нужен был новый кандидат, а мало-мальски результативного политика, который бы и имел популярность в обществе, не нашлось. Поставили самого удобного на тот момент — Трасс <…> была покорна, следовала линии партии. Но выяснилось, что больше она ничего из себя не представляет: нерезультативна, неэффективна, не самая умная женщина», — подчеркнул Гуреев.

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Нехватка кадров — главная сложность главенствующей в Британии консервативной партии, указал он. Сейчас у страны «нет даже гипотетической возможности назначить кого-то серьезного премьером», уверен эксперт.

«Нет кандидатов, которые удовлетворяли бы как английский истеблишмент, так и английское общество. Новый кандидат тоже будет человеком неизвестным, как Трасс, которая появилась ниоткуда. Если Джонсон был личностью известной, то она — нет», — напомнил аналитик.

Данила Гуреев убежден, что и следующий премьер не удовлетворит потребности британского общества.

«Британия снова зайдет в тупик в поисках замены. Нужен сильный премьер, а его нет. Политический кризис в английской элите никуда не уйдет», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что новый король, который мог бы как-то изменить ситуацию, «только подливает масла в огонь», пытаясь доказать, что чего-то стоит и к его мнению надо прислушиваться.

«Человек обижен на происходящую ситуацию, ему не нравится отношение истеблишмента, считающего, что он на троне ненадолго», — отметил Гуреев.

Лиз Трасс объявила о своей отставке сегодня. Пробыв на посту премьера менее 50 дней, она не справилась «ни с чем, от начала до конца», сообщил в беседе с «360» политолог Алексей Мартынов.