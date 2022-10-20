«Только гештальт закрыла». Трасс полностью провалилась на посту премьера Британии | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 16:14 «Только гештальт закрыла». Трасс полностью провалилась на посту премьера Британии Политолог Мартынов: Трасс не справилась ни с одной задачей на посту премьера Британии

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Лиз Трасс не смогла справиться «абсолютно ни с чем» на посту премьер-министра Великобритании. Таким мнением с «360» поделился политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Конечно, она уходит — изначально было ясно, что она не справится. Гештальт она закрыла, премьер-министром была, портрет ее там где-то будет в общей галерее британских премьеров, и все», — иронично заметил политолог.

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Он напомнил заявления Трасс о готовности применить против России ядерное оружие и ее «глупую, бессмысленную монетарную политику».

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«Она не справилась со всем, от начала и до конца», — подытожил Мартынов.

Он предположил, что в Британии пройдут досрочные парламентские выборы — по мнению эксперта, это было бы логично и правильно, учитывая, что «и король новый, и ситуация, мягко говоря, невеселая».

О том, что подает в отставку, Трасс объявила сегодня. Причем она покинет пост как главы британского правительства, так и лидера Консервативной партии. Нового премьера должны выбрать на следующей неделе.