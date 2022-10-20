Правление Лиз Трасс побило исторический антирекорд | 360°

Мир 20 октября 2022, 17:29 Правление Лиз Трасс побило исторический антирекорд Правление Лиз Трасс стало самым коротким в британской истории РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс стало самым коротким в истории страны — она продержалась на своем посту всего 44 дня. Об этом написало РИА «Новости».

До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, скончавшемуся на 119-м дне правления в 1827 году. Трасс же еще некоторое время останется на этом посту — пока не выберут нового премьер-министра, что пообещали сделать уже на следующей неделе.

Реклама

«Я признаю, что, учитывая ситуацию, не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата, на пост которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я связалась с Его Величеством Королем, чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку», — сказала она в телевизионном эфире.

Реклама

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что «такого позора Британия еще не знала». Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал Лиз Трасс «символом политической глупости».

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Политолог и журналист Юрий Светов назвал ее некомпетентным человеком без предпосылок для управления страной, оказавшимся у власти в результате интриг.