Кот Ларри с Даунинг-стрит дал дельный совет новому премьеру Британии | 360°

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Кот Ларри с Даунинг-стрит дал дельный совет новому премьеру Британии

Кот Ларри с Даунинг-стрит посоветовал новому премьеру Британии Трасс не врать народу

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В Twitter-аккаунте главного мышелова известного дома на Даунинг-стрит, появился пост, где хвостатый жилец дает совет новому арендатору. Кот Ларри дал наставления избранному премьер-министру Великобритании Лиз Трасс.

«Только что я сказал Трасс то же самое, что и Джонсону, когда он устроился на работу: следуй правилам, работай усердно, относись к людям с уважением и никогда не ври населению. Я надеюсь, что она слушала с большим вниманием, чем он», — говорится в сообщении.

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Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон покинул резиденцию после прощальной речи в этой должности, затем он отправился в Шотландию, чтобы подать королеве Елизавете II прошение об отставке.

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После официального вступления в должность новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс начала формировать правительство. В обновленный кабинет министров вошли близкие политические союзники.

Великобритания

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