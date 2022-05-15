Новая стратегия НАТО включит в себя в том числе задачу сдерживания России. Об этом после встречи представителей альянса в Берлине сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, написало РИА «Новости».

«Основой новой стратегии станет сдерживание и защита от „агрессии“ России. Эти задачи полностью отразятся в концепции альянса», — заявил он.

Днем 15 мая стало известно, что Финляндия официально подала заявку на вступление в состав НАТО. Аналогичный шаг сделала и Швеция.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах НАТО нарастить свое военное присутствие в Балтийском море. Также он подчеркнул необходимость продолжения отправки военных поставок Украине.

Политолог Андрей Кошкин констатировал, что России придется укреплять оборону своего северо-восточного фланга после вступления Финляндии в НАТО.