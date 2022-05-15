Решение правительства Финляндии подать официальную заявку в агрессивный блок НАТО создаст новый очаг напряжения в Европе. России в нынешней ситуации придется еще больше обратить внимание на свою безопасность в этом направлении, сообщил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Новый очаг напряжения в Европе

Вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в Европе, которая и так взвинчена США вокруг Украины. Этот шаг только усугубляет ситуацию. Увеличивается военная граница с НАТО — 1300 километров.

Мы в 2015 году говорили, что отведем от границы войска на 1500 километров, теперь их нужно разворачивать, делать новые соединения, усиливать противовоздушную оборону. Нужно рассматривать и акваторию Балтийского моря. Эта ситуация создает условия, чтобы совершенствовать нашу безопасность в этом направлении.

Более того, после вступления Финляндии НАТО заявит о том, что северо-восток слабый, и начнет его укреплять, чтобы приблизить к нам инфраструктуру НАТО. Это вызовет недовольство.

На сегодняшний день мы видим, как по команде из Вашингтона по формату солидарности втягиваются новые государства в агрессивный блок НАТО. Это создает компактность возникновения новых очагов напряжения в Европе.

Финляндию заманили в НАТО пряниками

Финны беспокоятся за будущее в экономическом плане, считают, что США и Евросоюз помогут Финляндии пережить мировой экономический кризис. Надо учитывать, что возглавляет правительство женщина в молодом возрасте, что говорит о том, что у нее нет опыта управления.

Эта страна еще не находилась в жестких условиях, после Второй мировой войны она взяла курс на нейтральность. Это позволяло повысить уровень доверия между Россией и Финляндией, мы считали ее страной здравомыслия.

На сегодняшний день Финляндию смогли додавить путем экономического и политического давления, а также пряниками, которые пообещали взамен на вступление в НАТО.