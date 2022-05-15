Генсек НАТО заявил о планах нарастить военное присутствие в Балтике

Страны, входящие в состав НАТО, должны наращивать объем военных поставок на Украину. Об этом на брифинге глав МИД альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, написал ТАСС.

«Нам необходимо продолжать наращивать военные поставки Украине, в частности, через авиабазу Рамштайн в Германии. Нужно помочь Украине победить», — заявил он.

Также Столтенберг сообщил о планах альянса нарастить свое военное присутствие возле берегов Финляндии и Швеции, чтобы обеспечить безопасность стран до вступления в НАТО.

Что касается возможной блокировки Турцией приема новых стран в НАТО, Столтенберг пояснил, что альянс постарается найти компромисс.

«Альянс планирует быстро найти компромисс с Турцией и ускорить ратификацию документов о приеме Швеции и Финляндии», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что жители страны недовольны возможным членством Швеции и Финляндии в НАТО, так как эти страны поддерживают курдских экстремистов.

Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил 15 мая, что страна официально отправила заявку на вступление в НАТО.