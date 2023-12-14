Мир 14 декабря 2023, 10:14 Конгрессмены проигнорировали «позорные» мольбы Зеленского и ушли на каникулы Конгресс США ушел на каникулы, не одобрив выделение помощи Украине Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось убедить американских политиков выделить на помощь его стране дополнительный 61 миллиард долларов. Конгресс США 15 декабря уйдет на рождественские каникулы и вернется к этому вопросу только в 2024 году, сообщило РИА «Новости».

Владимир Зеленский приезжал в Вашингтон, чтобы убедить конгрессменов выделить деньги. Они не сделали этого из-за раскола — все больше политиков выступали против поддержки киевского режима. Речи украинского президента не решили проблему.

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«Он приезжает за деньгами американских налогоплательщиков. Считаю, это позорно», — заявил сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.

Сенатор Эрик Шмитт не услышал от украинского президента ничего нового. Он назвал выступления Владимира Зеленского «старым хламом». Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжат поставки, но скоро деньги закончатся.

Палата представителей так и не включила запрос на новый транш в план своей работы. С 15 декабря конгресс уйдет на рождественские каникулы и сможет вернуться к этому вопросу только в 2024 году.