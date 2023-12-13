13 декабря 2023, 01:49
Байден заявил, что возможности США поддерживать Украину подходят к концу
Байден: возможности США поставлять оружие Украине стремительно заканчиваются
Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие и боеприпасы Украине, пока есть возможность. Однако без дополнительной помощи средства у страны скоро закончатся. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова привело РИА «Новости».
«Продолжим поставлять Украине критическое оружие и оборудование так долго, насколько это возможно… Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Киеву стремительно подходит к концу», — сообщил глава США.
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Ранее Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 миллионов долларов по линии Минобороны США. По словам президента, в его рамках ВСУ получит боеприпасы для ПВО и артиллерии.
Американский лидер добавил, что ни он сам, ни народ Штатов не отвернутся от Украины.
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