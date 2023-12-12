Мир 12 декабря 2023, 21:32 Выступление Зеленского в конгрессе США назвали «старым хламом» NYT: сенатор Шмитт назвал выступление Зеленского в конгрессе старым хламом Pixabay

Читать 360tv в

Выступая в конгрессе США перед американскими законодателями, президент Украины Владимир Зеленский не сказал ничего нового. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал эту речь «старым хламом», его процитировала газета The New York Times.

«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», — заявил Шмитт.

Реклама

Вместо того, чтобы обсуждать с президентом США Джо Байденом безопасность американских границ, сенаторы вынуждены разговаривать с Зеленским о границах Украины, возмутился Шмитт. Сенатор отметил, что демократы не заинтересованы в обсуждении безопасности границ США.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал «позорным фарсом» визит Зеленского в США. Приезд украинского лидера в Соединенные Штаты — «нелепость, продуманная для оказания давления» и выклянчивания денег и оружия.

Мария Захарова заявила, что Зеленский прилетел в США, чтобы позаботиться о своем дальнейшем выживании и «шаромыжничать с протянутой рукой». Украинский лидер попытается уговорить Белый дом сделать выбор в пользу Украины, а не американцев.