Мир 12 декабря 2023, 01:56 Американский конгресс отказался рассмотреть запрос о помощи Украине, несмотря на визит Зеленского Конгресс США не запланировал рассмотрение запроса о помощи Украине Unsplash

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Палата представителей конгресса США не собирается рассматривать запрос Белого дома о новом пакете помощи Украине, несмотря на визит президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно из расписания законодательного органа.

Согласно графику, 12 декабря комитет палаты проведет слушания о конкуренции с Китаем. В другом комитете обсудят расследования в рамках процедуры импичмента американского лидера Джо Байдена. В календаре на 14 и 15 декабря тоже не указали обсуждение спонсирования Украины.

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С 15 декабря палата представителей уйдет на рождественские и новогодние каникулы до 9 января включительно. Сенат выйдет на работу 8 января.

Накануне Зеленский в публичном выступлении во время визита в США раскритиковал американский конгресс и снова попросил у Соединенных Штатов вооружение. Украинский лидер отметил, что БПЛА, истребители, системы ПВО Patriot и средства РЭБ помогут ВСУ «продвинуться на земле».