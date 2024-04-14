Мир 14 апреля 2024, 19:32 Украине предсказали исчезновение при продолжении ударов по ЗАЭС Риттер: удары по Запорожской АЭС положат конец существованию Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Продолжение атак на Запорожскую атомную электростанцию приведет к полному исчезновению государственности Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший военный разведчик США Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что не сомневается в том, что украинская армия продолжит наносить удары по станции, чтобы убедить союзников в неизбежности ядерной катастрофы, которую предотвратить сможет вступление в конфликт НАТО.

Реклама

По словам разведчика, украинская власть полностью потеряла контроль над здравым смыслом, приближая собственное уничтожение.

«Преступная группировка, известная как Украина, прекратит свое существование. Как вы можете оправдать продолжение существования правительства, которое сознательно создает условия, которые могут быть разрушительными не только для его собственного народа, России, но и для Европы и всего мира?» — заявил Риттер.

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» и депутат Законодательного собрания Запорожской области Роман Карчаа заявил, что, нанося удары по атомной электростанции, Украина занимается государственным терроризмом.

Он добавил, что атаки беспилотников и регулярные обстрелы со стороны ВСУ находятся на одном уровне с терактом в «Крокус Сити Холле» и атаками ДРГ на Белгородскую и Курскую области. Все это делается ради того, чтобы запугать россиян и раскачать ситуацию в стране.

В ближайший понедельник, 15 апреля, усиление атаки обстрелов Запорожской области обсудят на заседании Совета Безопасности ООН. Во встрече может принять участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который уже предупредил, что риски ядерной аварии на станции значительно возросли.