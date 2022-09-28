Китайский журналист заподозрил США и Польшу в организации диверсии на «Северном потоке» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 10:04 Поделиться Telegram

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Viber Китайский журналист заподозрил США и Польшу в организации диверсии на «Северном потоке» Китайский аналитик Лю Хун заподозрил США и Польшу в диверсии на «Северном потоке» РИА «Новости»

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Выход из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгоден США и Польше. Заместитель главного редактора журнала Global агентства Xinhua Лю Хун заявил, что именно эти страны могут стоять за недавней диверсией. Свой обзор он опубликовал в соцсети WeChat, сообщило РИА «Новости».

Аналитик сопоставил все факты и пришел к выводу, что газопроводы повредили не случайно — это была продуманная диверсия. Лю Хун порассуждал о том, кому она может быть выгодна. Он сразу вычеркнул из списка подозреваемых Германию и Данию, так как первая, наоборот, заинтересована в поставках газа из России, а вторая пострадала из-за аварии — утечка произошла рядом с ее территорией.

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Сама Россия, по его словам, тоже вне подозрения. Для того, чтобы прекратить поставки, ей достаточно просто перекрыть газопровод.

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«Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине», — написал он.

К тому же ЧП на газопроводах случилось на фоне запуска в Польше Балтийского газопровода.

Другой претендент — американцы. После того, как стало известно об аварии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсетях поблагодарил США, не уточнив за что именно. К тому же президент Джо Байден еще в начале февраля пригрозил уничтожить газопровод, если на Украине произойдет эскалация конфликта.

Во вторник стало известно о снижении давления и повреждениях в обоих газопроводах. Компания Nord Stream AG заявила, что магистрали строили по стандартам безопасности и произошедшее не могло быть случайным.

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