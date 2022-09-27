Повреждение на «Северном потоке»: причины и последствия | 360°

Мир 27 сентября 2022, 20:06 Поделиться Telegram

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Viber Неслучайные повреждения «Северного потока». Утечка газа может разрушить экономику Европы Энергетик Фролов: утечка на «Северном потоке» лишит Германию экономической независимости РИА «Новости»

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На обеих нитках «Северного потока» и на «Северном потоке — 2» зафиксировали падение давления из-за мощных подводных взрывов. Компания — оператор газопровода Nord Stream AG заявила, что разрушения носят беспрецедентный характер и не могут быть случайностью. Это рискует обернуться повышением цен на энергоносители, а впоследствии некоторые страны Европы будут постоянно зависеть от поставок, уверены эксперты.

По данным Nord Stream AG, сроки восстановления работоспособности инфраструктуры на российских газопроводах пока невозможно оценить. Оператор исключил случайности, поскольку строительство шло по высоким стандартам безопасности.

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Немецкие власти допускают, что падение давления на «Северном потоке — 2» и «Северном потоке» могло стать следствием диверсии. Это не исключили и в Кремле. Как сообщила газета Der Speigel, речь идет о целенаправленной атаке на европейскую газовую инфраструктуру и рынки. Федеральные органы безопасности ФРГ начали расследование.

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РИА «Новости»

«Инсайдер сообщил, что повреждено три из четырех ниток трубопровода Балтийского моря. Не верьте в совпадения. Это может быть атакой, чтобы спровоцировать неопределенность на европейских газовых рынках», — писали СМИ.

Датское энергетическое управление сообщило, что повреждения на газопроводе довольно значительные. Утечка газа недалеко от острова Борнхольм приводит к волнению на море, пока небезопасно подходить к пострадавшему участку.

По данным Шведского сейсмоцентра, в этом районе зарегистрировали мощные подводные взрывы. Магнитуда одного из взрывов составляла 2,3 по шкале Рихтера, он ощущался в 30 локациях на юге Швеции, заявило Radio Sweden. Полиция допустила, что это саботаж.

Последствия ЧП

Повреждение линий «Северного потока» и «Северного потока — 2» может незначительно сказаться на энергетических рынках. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил «360», что цены на газ повысятся из-за тревожных ожиданий. Однако, по его словам, на экспорте инцидент не отразится, так как поставок газа по трубопроводу и так практически нет.

Есть последствия экологического характера и в сфере безопасности, но их легко устранить. Метан легче воздуха и испаряется в атмосфере. Если не образуется газовоздушная смесь, он улетучится Александр Фролов.

Тем не менее в среднесрочной перспективе повреждение газопровода снижает шансы ЕС на помощь со стороны России. Если Европа будет с трудом отапливать себя зимой, а энергетический кризис только усилится, Москва не станет помогать.

По мнению Фролова, долгосрочные последствия окажутся еще печальнее для Евросоюза. Собеседник «360» напомнил, что два газопровода нужны были Германии для укрепления энергетической субъектности, повышения энергобезопасности и экономической самостоятельности.

«Даже в теории прекращение работы „Северного потока“ и „Северного потока — 2“ лишит ФРГ ее субъектности. Она становится зависимой от различных поставок энергоносителей, базирующихся на сиюминутных договоренностях», — объяснил эксперт.

В итоге инцидент может сказаться на европейской промышленности в целом и немецкой в частности. А в будущем экономика ЕС начнет разрушаться из-за неправильной организации энергетических рынков, подытожил Фролов.

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