Шведская полиция назвала возможную диверсию на «Северном потоке» грубым саботажем | 360°

Мир 27 сентября 2022, 20:23 Поделиться Telegram

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Viber Шведская полиция назвала возможную диверсию на «Северном потоке» грубым саботажем Reuters: в Швеции начали расследование возможной диверсии на «Северном потоке» Danish Defence

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В Швеции начали предварительное расследование в связи с утечкой газа на «Северном потоке», возможной причиной которой могла стать диверсия. По данным агентства Reuters, правоохранители составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж.

Утечка произошла накануне на одной из ниток «Северного потока — 2» в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. ЧП сопровождалось резким падением давления в трубопроводе. После постройки его заполнили техническим газом, сообщило РИА «Новости».

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В компании Nord Stream 2 AG заявили, что причины происшествия пока не известны. Позже оператор «Северного потока» Nord Stream AG уточнил, что давление снизилось на обеих нитках трубопровода. Причины этого тоже пока не выяснили.

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Хотя «Северный поток» приостановил работу с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, он оставался заполненным газом.

Власти Дании и Швеции подтвердили информацию о двух утечках на «Северном потоке» на северо-востоке от Борнхольма и одной на «Северном потоке — 2» на юго-востоке от острова.

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