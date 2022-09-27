Шведская полиция назвала возможную диверсию на «Северном потоке» грубым саботажем | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 23:54

Запорожская область де-факто отделилась от Украины

Общество

27 сентября 2022, 23:52

Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Подмосковье

27 сентября 2022, 23:44

Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:37

Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Мир

27 сентября 2022, 23:04

Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG

Мир

27 сентября 2022, 20:23

Шведская полиция назвала возможную диверсию на «Северном потоке» грубым саботажем

Reuters: в Швеции начали расследование возможной диверсии на «Северном потоке»

Читать 360tv в

В Швеции начали предварительное расследование в связи с утечкой газа на «Северном потоке», возможной причиной которой могла стать диверсия. По данным агентства Reuters, правоохранители составили отчет и классифицировали преступление как грубый саботаж.

Утечка произошла накануне на одной из ниток «Северного потока — 2» в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. ЧП сопровождалось резким падением давления в трубопроводе. После постройки его заполнили техническим газом, сообщило РИА «Новости».

Реклама

В компании Nord Stream 2 AG заявили, что причины происшествия пока не известны. Позже оператор «Северного потока» Nord Stream AG уточнил, что давление снизилось на обеих нитках трубопровода. Причины этого тоже пока не выяснили.

Реклама

Хотя «Северный поток» приостановил работу с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, он оставался заполненным газом.

Власти Дании и Швеции подтвердили информацию о двух утечках на «Северном потоке» на северо-востоке от Борнхольма и одной на «Северном потоке — 2» на юго-востоке от острова.

Газопровод Северный поток — 2

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама