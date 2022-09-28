Экс-глава МИД Польши поблагодарил США за повреждение «Северного потока» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 00:25 Поделиться Telegram

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Viber Экс-глава МИД Польши поблагодарил США за повреждение «Северного потока» Экс-глава МИД Польши Сикорский поблагодарил США за повреждение «Северного потока» РИА «Новости»

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Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил американские власти за аварию на газопроводе «Северный поток». Свое сообщение он опубликовал в соцсети, добавив снимок поврежденного трубопровода.

«Маленькая вещь, но так радует», — написал Сикорский в Twitter.

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Через некоторое время на его странице появился еще один пост со словами «Спасибо, США». Евродепутат напомнил о заявлении американского президента Джо Байдена, сделанном в начале февраля. Тогда лидер США обещал положить конец «Северному потоку — 2» в случае пересечения украинской границы российскими войсками. Как отметил Сикорский, авария на газопроводе ограничивает России поле для маневра.

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«Если Россия захочет возобновить поставки газа в Европу, придется договариваться со странами, контролирующими трубопроводы „Ямал“ и „Дружба“» — заявил бывший министр.

Nord Stream AG сообщил, что пока невозможно оценить сроки восстановления работоспособности газопровода «Северный поток». Ранее на обеих нитках трубопровода произошло резкое падение давления.

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