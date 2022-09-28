Доказательство причастности США к взрывам «Северных потоков» кардинально изменит ситуацию, заявили в Совфеде | 360°

Мир 28 сентября 2022, 03:34 Поделиться Telegram

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Viber Доказательство причастности США к взрывам «Северных потоков» кардинально изменит ситуацию, заявили в Совфеде Сенатор Джабаров: причастность США к взрывам «Северных потоков» кардинально изменит дело РИА «Новости»

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В случае подтверждения причастности США к авариям на «Северных потоках», ситуация может измениться кардинально. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

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Он задался вопросом, неужели противники России совсем лишились своего разума. Так Джабаров отреагировал на слова польского депутата Европарламента, экс-главы МИД страны Радека Сикорского. Тот ранее поблагодарил США за повреждение трубопровода.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, не является ли обращение Сикорского заявлением о теракте. Резкое падение давления выявили на обеих нитках трубопровода. Поврежденные участки находятся в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Дании и Швеции. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба.

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