Доказательство причастности США к взрывам «Северных потоков» кардинально изменит ситуацию, заявили в Совфеде | 360°

Все новости

Мир

28 сентября 2022, 06:00

Турция на этой неделе объявит детали альтернативы карте «Мир» — СМИ

Власть

28 сентября 2022, 05:57

Вопросы Донбасса обсудили на Евразийском форуме «Мост»

Реклама

Важное

28 сентября 2022, 05:12

США своими заявлениями делают себя стороной конфликта на Украине — Антонов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 05:04

«Это долг каждого мужчины». Сотрудник администрации Дмитровского округа рассказал, почему стал добровольцем

Мир

28 сентября 2022, 05:00

Полиция арестовала спрятавшуюся в кустах после ссоры с британцем украинскую беженку

Эксклюзив

28 сентября 2022, 04:34

«Положили на землю всю в крови». Мать погибшей в школе Ижевска пятиклассницы рассказала о дочери

Эксклюзив

28 сентября 2022, 04:27

«Нужно было придумать что-то фантастическое». Полевой командир рассказал, как ополченцы обманывали ВСУ в 2014 году

Мир

28 сентября 2022, 03:52

США задумали выделить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд — СМИ

Мир

28 сентября 2022, 03:35

Задержанный во Владивостоке японский консул вылетел из Приморья

Мир

28 сентября 2022, 03:34

Доказательство причастности США к взрывам «Северных потоков» кардинально изменит ситуацию, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: причастность США к взрывам «Северных потоков» кардинально изменит дело

Читать 360tv в

В случае подтверждения причастности США к авариям на «Северных потоках», ситуация может измениться кардинально. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если расследование подтвердит причастность США к взрывам газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, то ситуация может кардинально поменяться. Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Реклама

Он задался вопросом, неужели противники России совсем лишились своего разума. Так Джабаров отреагировал на слова польского депутата Европарламента, экс-главы МИД страны Радека Сикорского. Тот ранее поблагодарил США за повреждение трубопровода.

Реклама

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, не является ли обращение Сикорского заявлением о теракте. Резкое падение давления выявили на обеих нитках трубопровода. Поврежденные участки находятся в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Дании и Швеции. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба.

США

Газопровод Северный поток — 2

Россия

3

0

0

1

2

2

Реклама

Реклама