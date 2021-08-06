Киевлян предупредили о взрывах в городе

В Киеве пройдут учебные сборы военнообязанных и резервистов. Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

Киевлян попросили не пугаться громких звуков. Полигоны будут окружены правоохранительными органами. Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Шевченковской райгосадминистрации в Киеве.

Учения будут проходить с 7 по 13 августа.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год. Действующий президент Владимир Зеленский также заявил, что возвращение Крыма в состав страны — вопрос времени. Он подчеркнул, что Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина. Одним из шагов по возвращению Крыма в Раде считают принятый закон «О коренных народах Украины». Парламентарии полагают, что этот документ будет способствовать «деоккупации» полуострова.

На Украине внесли на рассмотрение в Верховную раду законопроект о лишении гражданства украинцев, получивших российский паспорт.