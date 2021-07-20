Порошенко пообещал за год отобрать у России Крым

Бывший украинский президент Петр Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

По случаю исламского праздника Курбан-байрам экс-президент Украины обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам».

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой», — написал Порошенко. Уже через год, как добавил бывший украинский лидер, мусульмане смогут отмечать этот праздник в Крыму якобы уже в составе Украины.

Закон «О коренных народах Украины» приняли в Верховной раде. Проект документа на рассмотрение внес президент страны Владимир Зеленский. Этот закон сочли важным шагом на пути к возвращению Крыма Украине. В Раде заявили, что пакет законов «Крымская платформа» будет способствовать «деоккупации» полуострова. Украинский парламентарий Кира Рудык заявила, что Киев должен четко сигнализировать не только крымским татарам, но и всему миру о продолжении борьбы за Крым.