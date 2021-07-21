Зеленский подписал закон о правах коренных народов Украины

Коренными народами Украины признаются крымские татары, караимы и крымчаки. Диаспоры могут создавать отдельные представительные органы. Об этом говорится в законе «О коренных народах Украины», который подписал президент страны Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

Документ определяет понятие коренного народа, как этническую общность, сформированную на территории Украины с собственным языком и традициями. Это этническое меньшинство, которое не имеет собственного государственного образования.

Закон о коренных народов дает диаспорам право на самоопределение и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Все их права и свободы должны защищаться. Документ запрещает отрицать этническую принадлежность и самобытность народов Украины.

Они имеют право соблюдать и возрождать свои традиции, сотрудничать с учебными заведениями для изучения своего языка, истории и культуры. Имеют право создавать отдельные средства массовой информации и получать государственную поддержку. Также они могут выбрать собственные представительные органы для участия в международных делах.

Еще до подписания закона Зеленским закон о коренных народов возмутил гагаузов. В диаспоре напомнили, что они тоже коренной народ Украины, который живет на ее территории 250 лет. Глава ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло подчеркнул, что предлагал поправки к этому закону, но их не приняли. Гагаузы не имеют собственной страны, но у них есть автономный регион в составе Молдавии.