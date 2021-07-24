Украинские депутаты предложили лишать гражданства за российский паспорт

Законопроект о лишении гражданства украинцев, получивших российский паспорт, внесли на рассмотрение в Верховную раду. Соответствующий документ зарегистрирован в базе данных украинского парламента.

Авторами документа стали Наталья Пипа из фракции «Голос», Николай Княжицкий из «Европейской солидарности» и внефракционный депутат Оксана Савчук.

Текст документа еще не обнародован. Но, судя по названию законопроекта, авторы предложили внести поправки в закон «О гражданстве Украины». Нововведение предусматривает автоматическую утрату гражданства в случае, если человек добровольно приобретет гражданство России.

Действующее законодательство Украины запрещает двойное гражданство. В 2018 году это привело к скандалу. Официальный Киев возмутился тем, что власти Венгрии выдавали паспорта в Закарпатье членам венгерских диаспор. Все закончилось взаимной высылкой консулов.

Занимавший тогда пост министра иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждого жителя Украины, который имеет паспорт другой страны, должны преследовать спецслужбы. Он отметил, что особенно это касается украинцев с российскими документами.