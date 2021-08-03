Зеленский назвал Крым своей землей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма в состав страны просто вопросом времени. Он назвал полуостров своей землей.

Зеленский подчеркнул, что Россия не сможет полюбить Крым так, как Украина. Своими ощущениями и надеждами политик поделился в интервью телеканалу «Дом».

«Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море, это детство. Для тебя эти рапаны вкусные, и ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек. Потому что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить», — сказал Зеленский.

По его словам, он знает Крым таким, он там жил, поэтому это его земля, а историю можно переписать.

«Это мое. Я этот Крым знаю… Это я, я там жил. Это моя земля, это не их земля», — добавил он.

Одним из шагов по возвращению Крыма в Раде считают принятый закон «О коренных народах Украины» приняли в Верховной раде. Парламентарии полагают, что этот документ будет способствовать «деоккупации» полуострова. В частности, депутат Кира Рудык заявила, что Киев должен так сигнализировать всему миру о продолжении борьбы за Крым.

Полуостров вошел в состав РФ весной 2014 года после госпереворота на Украине. Жители Крыма и Севастополя провели референдум, на котором приняли такое решение. Но украинское правительство не признает итоги плебисцита.