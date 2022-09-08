Карла III официально объявят королем Великобритании 9 сентября | 360°

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Карла III официально объявят королем Великобритании 9 сентября

Принц Чарльз официально станет королем Великобритании Карлом III в пятницу

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В пятницу принц Чарльз официально станет королем Великобритании Карлом III, сообщила газета The Times. Информацию подтвердили в резиденции членов британской королевской семьи, отметило издание.

«Карл будет официально провозглашен королем завтра», — сообщили журналисты.

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После смерти Елизаветы II новый британский монарх выразил огромное сожаление.

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«Смерть моей любимой матери, королевы — это момент величайшей печали для меня», — заявил он.

Карл III не сможет влиять на внешнюю политику королевства, предположила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. По ее мнению, его попытки изменить ситуацию будут пресекать.

Днем в четверг 96-летняя королева Великобритании ушла из жизни. Ранее в Букингемском дворце сообщали об ухудшении ее здоровья.

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Умерла Елизавета II

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