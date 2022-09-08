Карла III официально объявят королем Великобритании 9 сентября | 360°

Мир 08 сентября 2022, 23:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Карла III официально объявят королем Великобритании 9 сентября Принц Чарльз официально станет королем Великобритании Карлом III в пятницу РИА «Новости»

Читать 360tv в

В пятницу принц Чарльз официально станет королем Великобритании Карлом III, сообщила газета The Times. Информацию подтвердили в резиденции членов британской королевской семьи, отметило издание.

«Карл будет официально провозглашен королем завтра», — сообщили журналисты.

Реклама

После смерти Елизаветы II новый британский монарх выразил огромное сожаление.

Реклама

«Смерть моей любимой матери, королевы — это момент величайшей печали для меня», — заявил он.

Карл III не сможет влиять на внешнюю политику королевства, предположила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. По ее мнению, его попытки изменить ситуацию будут пресекать.

Днем в четверг 96-летняя королева Великобритании ушла из жизни. Ранее в Букингемском дворце сообщали об ухудшении ее здоровья.

0 0 0 0 0 0