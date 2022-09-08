«Чарльз, который вмешивается». Что ждет внешнюю политику Великобритании после смерти Елизаветы | 360°

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«Чарльз, который вмешивается». Что ждет внешнюю политику Великобритании после смерти Елизаветы

Эксперт Ананьева: попытки Чарльза вмешиваться в политику Великобритании будут ограничивать

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После смерти Елизаветы II новый монарх Карл III не сможет влиять на внешнюю политику страны, его возможные попытки будут ограничиваться. Об этом в беседе с «360» заявила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

«Монархия в Британии носит конституционный характер, она ограничена, британский монарх — это символ нации, он стоит над политикой и в политику не вмешивается. Британский монарх действует по представлению премьер-министра страны. Соответственно, влиять монарх на внешнюю политику Великобритании не может», — пояснила специалист.

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Она напомнила, что принца Чарльза, который занял престол, раньше называли «принц, который вмешивается». Но, по ее мнению, попытки вмешательства нового монарха в политические дела будут ограничивать.

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Говоря о Елизавете, Ананьева подчеркнула, что королева была настоящим символом единства монархии и единства нации.

«Авторитетный человек, который очень достойно себя вел в качестве номинального главы государства», — заключила она.

Умерла Елизавета II

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