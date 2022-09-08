Чарльз сделал первое заявление после смерти британской королевы Елизаветы II | 360°

Мир 08 сентября 2022, 22:29 Поделиться Telegram

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Viber Чарльз сделал первое заявление после смерти британской королевы Елизаветы II Новый британский монарх Чарльз назвал смерть Елизаветы II моментом величайшей печали YouTube

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Букингемский дворец распространил первое заявление Чарльза после смерти британской королевы Елизаветы II. В нем новый монарх выразил огромное сожаление в связи с кончиной матери.

«Смерть моей любимой матери, королевы — это момент величайшей печали для меня», — заявил Чарльз.

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По его мнению, уход из жизни Елизаветы II будет глубоко ощущаться всей страной, содружеством и множеством людей во всем мире. Единственное, что будет утешать Чарльза и всю королевскую семью во время траура — это осознание, каким глубоким уважением пользовалась королева.

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Букингемский дворце сообщил, что монарха не стало днем 8 сентября. Елизавета II мирно скончалась в замке Балморал.

В экспертном сообществе полагают, что Британия изменится после смерти королевы. Чарльз будет вмешиваться в политику, считает профессор Кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталья Капитонова.

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