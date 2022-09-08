Состояние Елизаветы II испугало врачей | 360°

Мир 08 сентября 2022, 15:03 Поделиться Telegram

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Viber Состояние Елизаветы II испугало врачей Врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II РИА «Новости»

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Состояние здоровья британской королевы Елизаветы II вызвало обеспокоенность врачей. Об этом рассказали в пресс-службе Букингемского дворца.

«Врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением», — сказано в сообщении.

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Заявление опубликовали через день после отмены Тайного совета Великобритании, на котором королева должна была присутствовать.

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Сейчас во дворец направляются сын королевы принц Чарльз и его жена Камилла.

Ранее королева Великобритании приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

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