Канада заявила о важности сохранения своего посла в России

Канада посчитала важным сохранение своего посла в настоящее время в России. Ей это необходимо в том числе для «разъяснения» контекста событий, происходящих на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, ее слова привело РИА «Новости».

«Для Канады на данном этапе важно иметь посла в России. Важно, чтобы русские люди понимали, что сейчас происходит на Украине… важно, чтобы мы сохраняли связь с ними», — сказала Жоли.

На текущей неделе Канада ввела в отношении России ряд санкций из-за происходящего на Украине. Кроме того, в минувшую пятницу, 25 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерениях ввести персональные санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

США, Великобритания и Евросоюз также внесли Владимира Путина в свои санкционные списки.

Санкции против России иностранные государства начали вводить после признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала спецоперации по демилитаризации Украины.