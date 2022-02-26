ЕС ввел санкции против Путина и Лаврова

Президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров попали в список ограничительных мер Евросоюза. В него также включили премьер-министра России Михаила Мишустина.

Документ с перечислением всех санкций опубликован в журнале ЕС, сообщило РИА «Новости». В нем указаны имена заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и ряда других представителей РФ — всего 98 россиян.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ограничения ЕС для первых лиц РФ будут такими же, как и для других фигурантов санкционного списка. Они коснутся заморозки активов. Боррель добавил, что не знает, о каких активах может идти речь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин держит деньги в банке «Россия», который и так находится под санкциями. Представитель Кремля подчеркнул, что такого рода санкции не болезненны ни для одного из высших руководителей РФ.

Также ЕС запретил экспорт в РФ технологий для нефтяной отрасли.

Великобритания тоже ввела санкции против Путина и Лаврова. Рестрикции предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова на британских счетах, если они есть.