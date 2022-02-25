Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова

Великобритания ввела персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Такие данные содержатся в обновленном в пятницу санкционном списке Соединенного Королевства, сообщил ТАСС.

Санкции в отношении первого лица РФ и и главы российской дипломатии предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если они есть.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании в ближайшее время намерены ввести санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, после случившегося на Украине нормализовать отношения с Россией уже невозможно.

Также о вероятных ограничениях в отношении Путина и Лаврова сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Санкции против РФ страны Запада начали принимать после того, как утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. После этого вооруженные силы РФ высокоточными ударами начали выводить из строя объекты военной инфраструктуры армии Украины по всей территории страны.