США ввели санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

США ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы министерства обороны Сергея Шойгу.

Американский Минфин подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами дали «решительный ответ» России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Сегодня Соединенные Штаты <…> продолжили силовой ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России в Украину путем введения санкций в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России», — сказано в документе.

В Минфине считают, что меры будут поспособствуют беспрецедентным дипломатическим и экономическим издержкам для России и еще больше изолируют ее от финансовых систем и международного сообщества.

Санкции против Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в США и запрет на сделки с ними для юридических и физических лиц.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против президента РФ, премьер-министра, главы МИД РФ и ряда других ведомств — всего в список попали 98 человек. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ограничения в отношении Путина ничем не отличаются от других и связаны с заморозкой активов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что деньги главы государства хранятся в банке «Россия», уже находящемся под санкциями.