Канада анонсировала санкции против Путина и Лаврова

Санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова введут в Канаде. Ограничения анонсировал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

В санкционный список включат и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, уточнило РИА «Новости».

Канада, добавил ТАСС, выступает за отключение России от SWIFT. По словам Трюдо, дополнительные ограничения коснутся Белоруссии.

Санкции против Путина и Лаврова введут Соединенные Штаты. В Белом доме допустили, что президенту РФ в том числе запретят поездки в США.

Евросоюз пообещали включить российского лидера и главу МИД РФ в санкционные списки. Ограничения против них ввели и Великобритании.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в ответ на британские меры заявила, что у Путина и Лаврова нет счетов где-либо за рубежом. Санкции против главы государства и руководителя дипведомства она назвала свидетельством бессилия Запада.

Санкции против России иностранные государства начали вводить после признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала спецоперации по демилитаризации Украины.