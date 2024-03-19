Мир 19 марта 2024, 08:30 Южная Корея не поверила в версию Украины о «резне в Буче» Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче I-Images/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик полностью не верит в реальность украинской версии про события в Буче. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

«Что касается российской „резни в Буче“, то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — заявил министр.

Реклама

Украина ранее активно распространяла сообщения якобы о преступлениях российских военных в городе. Власти запускали фейки и даже снимали постановочные видео. Например, «убитым мирным жителем» из Бучи оказался военный из другого села. Европейские политики также начали сомневаться в том, что российские военнослужащие действительно устроили резню в городе.

Украина до сих пор не предоставила список жертв провокации в Буче. Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, это подорвало бы украинскую версию о том, что этих людей «убили российские войска».