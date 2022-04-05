«Убитым мирным жителем» из фейков про Бучу оказался военный из другого села

Погибший мужчина в колодце, которого офис президента Украины Владимира Зеленского выдавал за «мирного жителя» Бучи, оказался военным из села Мотыжин в 40 километрах от города. О разоблачении очередного украинского украинского фейка написал Telegram-канал «Медиакиллер».

Фотография с мертвым мужчиной в колодце облетела Сеть с подачи советника Зеленского Михаила Подоляка. Он выложил фото в соцсети 3 апреля, подписав, что на нем якобы изображен мирный житель Бучи, погибший при «резне». Фотограф АР подписал, что на снимке — убитый горожанин Геннадий Мерчинский, а женщина, что склонилась над колодцем, якобы его жена Зоя. Но про такую пару Google ничего не известно. При этом фотограф указал, что снимок сделан в селе Мотыжин.

Зато в украинских СМИ всплыло другое имя — Игорь Сухенко. Девушка его сына писала в соцсети, что они простые мирные жители. Но Киево-Святошинская федерация футбола запомнила Игоря Сухенко не только как совладельца местного клуба «Колос», но и как человека, который «не побоялся взять оружие, чтобы встретить колонну противника на подступах к селу». Об этом говорится в официальном заявлении федерации.

Таким образом, советника Зеленского снова поймали на лжи. Выходит, что никакого «мирного жителя» Мерчинского не было, как и «резни», а погибший — военный из Мотыжина, что в 40 километрах от Бучи.

Украинские фейки на этом не закончатся, о чем ранее предупредили в Минобороны РФ.