Европейские политики начали сомневаться в том, что российские военнослужащие действительно устроили резню в Буче. Судя по публикациям весомых СМИ, мир постепенно узнает правду.

Депутат от Италии Франческа Донато изучила фото и видео, сделанные сотрудниками нацгвардии Украины, когда те впервые зашли в Бучу, и отметила «несоответствие с версией украинского правительства». Об этом написал Regnum.

Французский политик Эмерик Шопрад в Тwittеr заметил, что «бучинская резня» произошла как раз тогда, когда Россия и Украина «подошли к подписанию соглашения».

Сам президент Украины Владимир Зеленский рассказал Bild, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательства того, что кадры из Бучи не являются украинской постановкой.

Ранее стало известно, что иностранные корреспонденты не смогли найти подтверждений зверствам армии России на Украине.

Западные СМИ публикуют все больше материалов, в которых Россия уже не выглядит вселенским злом. Кроме того, зарубежные журналисты сообщают о национализме, с которым сталкивались лично во время командировок на Украину.