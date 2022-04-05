Минобороны РФ предупредило о готовящихся фейках со стороны Украины

Украинские военнослужащие сняли несколько роликов, которые якобы разоблачают зверства Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков предположил, что содержание фейков будет похоже на информацию о Буче. Украина вновь захотела обвинить ВС РФ в преступлениях против мирного населения.

«Вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72 украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ», — рассказал он.

Подобные съемки уже прошли в других городах Украины, заявил Конашенков. По его мнению, будущие фейки затронут Сумы, Конотоп и другие населенные пункты.

Российские власти заявляли, что к ложной информации о происходящем в Буче причастен Запад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что зарубежных политиков выдала быстрая реакция на непроверенную информацию.

Постпредство России при ООН настаивало на проведении экстренного заседания Совета безопасности при альянсе для рассмотрения ситуации в Буче. Первую заявку отклонила Великобритания. Статус повторной просьбы пока неизвестен.