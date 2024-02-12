Мир 12 февраля 2024, 11:27 Украина до сих пор не предоставила список жертв провокации в Буче Полянский: Киев никогда не передаст список жертв провокации в Буче РИА «Новости»

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Украина никогда не пойдет на то, чтобы предоставить список жертв провокации в Буче. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Как пояснил дипломат, если бы такой список обнародовали, тогда можно было бы сверить имена якобы погибших. Это подорвало бы украинскую версию о том, что этих людей «убили российские войска» при отходе из Бучи.

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«Поэтому списков нам никто не предоставляет», — подчеркнул собеседник агентства.

Полянский подчеркнул, что это, по его оценке, не произойдет никогда, именно потому что такой шаг изобличит авторов этой совершенно очевидной провокации.

В апреле 2022 года в Минобороны России указывали, что фото и видеоматериалы, которые опубликовала украинская сторона, чтобы обвинить российских военных в преступлениях в Буче, представляют очередную провокацию. За время нахождения города под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, указывали в министерстве.

Также в Минобороны напомнили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались. При этом украинские войска круглые сутки обстреливали южные окраины, включая жилые кварталы, используя крупнокалиберную артиллерию, танки и РСЗО.