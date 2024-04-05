Мир 05 апреля 2024, 09:26 «Ядерный апокалипсис». Маск — о вступлении Украины в НАТО Маск сравнил идею вступления Украины в НАТО с фильмом о ядерном апокалипсисе Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вступление Украины в НАТО равносильно ядерному апокалипсису. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети X в комментариях к видео с выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена. Последний заявил, что целью июльского саммита альянса будет «возведение моста» к членству Украины в блоке.

«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — написал Маск.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украину пригласят в альянс, когда на это дадут согласие все его члены. Также властям страны нужно выполнить «все условия». Однако американский сенатор Майк Ли уверен, что США и Украина не могут быть одновременно членами военно-политического блока.

Ранее Столтенберг предложил создать фонд взносов на 100 миллиардов долларов для финансирования Украины. Предложение должны одобрить 32 союзника НАТО, пока оно находится в стадии обсуждения. При этом эксперты уверены, что республика не получит от альянса таких денег при нынешней модели финансирования.