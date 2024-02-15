Мир 15 февраля 2024, 18:54 НАТО назвал условие вступления Украины в альянс Столтенберг: Украина вступит в НАТО после согласия всех союзников РИА «Новости»

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Украину пригласят в НАТО, когда на это дадут согласие все члены альянса. Также властям страны нужно выполнить «все условия», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс Столтенберг отметил, что оно поступит, когда все союзники его поддержат.

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«Украина сейчас так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям <…> Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся, и все условия для этого будут соблюдены», — пояснил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не стал называть дату вступления Украины в НАТО, писал RT. По мнению Владимира Зеленского, выступающие против присоединения государства в альянс страны тем самым его предают.

Генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Украина не вступит в НАТО. По его мнению, многие члены альянса не дадут своего согласия.