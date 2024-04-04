Мир 04 апреля 2024, 20:32 Кулеба усомнился в способности НАТО собрать 100 млрд евро для Украины Кулеба: Украина не получит €100 млрд при нынешней модели финансирования НАТО РИА «Новости»

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Украина не получит от НАТО 100 миллиардов евро при нынешней модели финансирования альянса. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщило издание «Европейская правда».

Министр заявил, что Украина поддерживает инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга, предложившего создать фонд для оказания помощи республике в течение пяти лет. Однако в нынешней модели финансирования альянса шансы у этого предложения равны нулю, там не могут собрать и 500 миллионов.

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«Но если удастся вычислить формулу участия каждого члена НАТО в обязательном порядке в финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию», — заявил Кулеба.

Ранее Столтенберг предложил создать фонд взносов на 100 миллиардов долларов для финансирования Украины в течение пяти лет. Предложение внесут в пакет документов для подписания на саммите в июле.