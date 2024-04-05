05 апреля 2024, 02:42
Американский сенатор исключил одновременное членство в НАТО Украины и США
Сенатор Ли: США и Украина не могут одновременно быть членами НАТО
США и Украина не могут быть одновременно членами Североатлантического альянса. Об этом написал в сети Х американский сенатор Майк Ли.
Таким образом он прокомментировал сделанное госсекретарем США Энтони Блинкеном заявление о том, что Украина в конечном итоге станет членом блока.
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«В НАТО может быть Украина. Или США. Но не обе», — подчеркнул Ли.
Ранее он говорил, что, если войска альянса зайдут на территорию Украины, США должны будут выйти из НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину пригласят в НАТО, когда на это дадут согласие все члены альянса. Также властям страны нужно выполнить «все условия».
США
НАТО
Украина
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