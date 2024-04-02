02 апреля 2024, 20:24
Генсек НАТО предложил создать фонд в 100 млрд долларов для финансирования Украины
Bloomberg: НАТО намерен создать фонд взносов на $100 млрд для помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов на 100 миллиардов долларов для финансирования Украины в течение пяти лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Пакет документов планируется подписать на саммите альянса, который пройдет в Вашингтоне в июле. Предложение Столтенберга в случае согласования хотят внести в этот пакет.
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Предложение должны одобрить 32 союзника НАТО, пока оно находится в стадии обсуждения. Агентство предположило, что, скорее всего, документ изменят до окончательного согласования.
Североатлантический альянс и США хотят оставить Украину или ее часть как антироссийское государство полностью под их управлением, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Поэтому задачи СВО остаются актуальными, отметил Патрушев.
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