Мир 02 апреля 2024, 20:24 Генсек НАТО предложил создать фонд в 100 млрд долларов для финансирования Украины Bloomberg: НАТО намерен создать фонд взносов на $100 млрд для помощи Украине РИА «Новости»

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов на 100 миллиардов долларов для финансирования Украины в течение пяти лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Пакет документов планируется подписать на саммите альянса, который пройдет в Вашингтоне в июле. Предложение Столтенберга в случае согласования хотят внести в этот пакет.

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Предложение должны одобрить 32 союзника НАТО, пока оно находится в стадии обсуждения. Агентство предположило, что, скорее всего, документ изменят до окончательного согласования.

Североатлантический альянс и США хотят оставить Украину или ее часть как антироссийское государство полностью под их управлением, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Поэтому задачи СВО остаются актуальными, отметил Патрушев.