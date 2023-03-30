30 марта 2023, 22:32
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG покинет свой пост
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Варниг покинет пост в конце марта
Исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», Маттиас Варниг покинет пост. Это произойдет в конце марта, сообщило РИА «Новости».
«Маттиас Варниг завершит свою деятельность в качестве исполнительного директора Nord Stream 2 AG и уйдет в отставку в конце марта 2023 года», — заявили в компании.
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Там также отметили значительный вклад Варнига в создание крупной трансграничной инфраструктуры энергоснабжения. Комитет под руководством администратора Transliq AG в дальнейшем займется управлением Nord Stream 2 AG.
В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в водах Швеции и Дании заметили утечку. Специалисты Nord Stream AG нашли возле труб техногенные кратеры и провели собственное расследование. Позднее Варниг подтвердил непричастность России к подрывам и допустил вину стран НАТО.
В марте стало известно, что энергетический концерн Германии E.ON из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» полностью списал свою долю 15,5% в компании Nord Stream AG. Специалисты оценили риски для финансовых активов, в том числе инвестиций в компанию. Они отметили, что после подрыва поставки по газопроводу прекратили.
Газопровод Северный поток — 2
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