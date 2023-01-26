Мир 26 января 2023, 10:27 Глава Nord Stream 2 отверг обвинения в причастности России к взрывам на «Северных потоках» Глава Nord Stream 2 Варниг: Россия не причастна к взрывам на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что не считает Россию причастной к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2. Об этом он сказал в интервью газете Die Zeit.

«Русские? Нет», — сказал Варниг в ответ на вопрос о том, кто стоит за взрывом.

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При этом когда интервьюер спросил, могут ли в этом быть замешаны страны НАТО, он кивнул.

«Это все спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — заявил Варниг, отвечая на предположение о том, что за произошедшим может стоять Великобритания.

Также в интервью изданию он признался, что общался с российским президентом Владимиром Путиным после начала российской спецоперации на Украине. По словам представителя Nord Stream AG 2, он пытался выяснить цели СВО. Варниг отметил, что всегда говорит с российским лидером на немецком языке.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате них обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока — 2» оказались повреждены. Российский президент обвинил в случившемся «англосаксов». США отвергли обвинения в причастности стран НАТО к взрывам.