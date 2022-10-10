Оператор «Северного потока – 2» снизил давление во второй нитке газопровода | 360°

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Оператор «Северного потока – 2» снизил давление во второй нитке газопровода

Оператор «Северного потока – 2» Nord Stream AG снизил давление во второй ветке газопровода

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Давление во второй ветке газопровода «Северный поток — 2» снижено из-за меры предосторожности. Об этом сообщила пресс-служба оператора объекта, компании Nord Stream AG.

«Приняли меры  предосторожности, снизив давление во второй ветке газопровода до 50 бар. Дальнейшие действия определим в ходе обсуждения с участвующими государственными органами после полного обследования газопровода», — говорится в сообщении Nord Stream AG.

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Авария на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября у берегов Дании и Швеции. По предварительной информации, целостность труб оказалась нарушена из-за подводных взрывов.

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Служба безопасности Швеции заявила, что есть основания полагать, что причиной происшествия стала целенаправленная диверсия.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ему хорошо известен бенефициар аварий на «Северных потоках», экспортирующих российский газ в Европу, писал RT.

Газопровод Северный поток — 2

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